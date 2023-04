Wirecard-Skandal: Wirtschaftsprüfer EY von Aufsicht sanktioniert

03.04.2023 ( vor 22 Stunden )



Nach der Milliardenpleite von Wirecard hat die Abschlussprüferaufsicht EY sanktioniert. Diese soll Berufspflichten verletzt haben. Dafür wird sie zur Kasse gebeten und in ihren Geschäften eingeschränkt. Nach der Milliardenpleite von Wirecard hat die Abschlussprüferaufsicht EY sanktioniert. Diese soll Berufspflichten verletzt haben. Dafür wird sie zur Kasse gebeten und in ihren Geschäften eingeschränkt. 👓 Vollständige Meldung

