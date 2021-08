26.08.2021 ( vor 5 Tagen )



Computerspiele sind in Deutschland ein Milliardengeschäft - doch Angebote "Made in Germany" machen nur einen kleinen Teil des Kuchens aus. Das soll sich ändern, auch mit Hilfe der Politik. Computerspiele sind in Deutschland ein Milliardengeschäft - doch Angebote "Made in Germany" machen nur einen kleinen Teil des Kuchens aus. Das soll sich ändern, auch mit Hilfe der Politik. 👓 Vollständige Meldung