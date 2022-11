Twitter Spon Netz Test Elon Musk entsperrt Donald Trump: Twitter hat keine Nutzer mehr, sondern nur noch Benutzte https://t.co/cXMidTmrko vor 8 Minuten MerkelsSchatten „Twitter hat keine Nutzer mehr, sondern nur noch Benutzte“ Mit der Freigabe von Trumps Account setzt Elon Musk die… https://t.co/DJZA3t4SaK vor 29 Minuten David Vickrey🇺🇦#невойна #украина #keinkrieg Musk entsperrt Trump: Twitter hat keine Nutzer mehr, sondern nur noch Benutzte https://t.co/w4cFuRFmHH via @derspiegel vor 54 Minuten ICS Think Safe Think ICS Guten Abend oder sollte es besser Götterdämmerung heißen? Trump ist zurück auf Twitter, nachdem @ElonMusk eine 24… https://t.co/bDIAFwYMXm vor 59 Minuten Eva Mertes Ich fürchte das wird nix mehr mit dem Gezwitschere! https://t.co/j7DH3EjWCg vor 1 Stunde User One Elon Musk entsperrt Donald Trump: Twitter hat keine Nutzer mehr, sondern nur noch Benutzte https://t.co/fV2V8zAonS vor 2 Stunden