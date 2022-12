Twitter 🏴‍☠️ψToB⸸CaT⛧😼⁶⁶⁶ Besuch bei Apple: Elon Musk trifft Tim Cook – und von »Krieg« ist keine Spur mehr https://t.co/P14GMvtB3G via @derspiegel vor 1 Stunde Bruno Leuschner going #Mastodon Besuch bei Apple: Elon Musk trifft Tim Cook – und von »Krieg« ist keine Spur mehr https://t.co/NmkvWSuzhu via @derspiegel vor 2 Stunden RhodiaFielding Elon Musk trifft Tim Cook – und von »Krieg« ist keine Spur mehr vor 3 Stunden Olaf_Schockstarre Kommt uns diese Taktik bekannt vor?: erst einen Skandal erfinden, und diesen dann pompös lösen. Trumpismus. Aber h… https://t.co/BQMuY7DgHp vor 3 Stunden Deutschland Germany Elon Musk trifft Tim Cook – und von »Krieg« ist keine Spur mehr https://t.co/lC7Eali2bF https://t.co/erdGkTQkwG vor 4 Stunden iTopnews Trotz App Store Streit: Tim Cook trifft Elon Musk https://t.co/p4dbXCm4f3 vor 4 Stunden