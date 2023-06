Ähnliche Nachrichten Virtual Reality: Unterschätzt bloß nicht Apples neue Brille Die Resonanz auf Apples neue Cyberbrille Vision Pro ist verhalten – völlig zurecht. Und dennoch wird der Konzern damit die IT-Welt verändern. Wieder einmal....

wiwo.de vor 5 Tagen - Politik





Twitter Spon Netz Test Mark Zuckerberg über Apple Vision Pro: »Nicht die, die ich will« https://t.co/iSxPb6khwP vor 23 Stunden u RT @derspiegel: Auf einer Betriebsversammlung hat Meta-Chef Mark Zuckerberg gesagt, was er von Apples Vision Pro hält. Viel Positives kam i… vor 2 Tagen DER SPIEGEL Auf einer Betriebsversammlung hat Meta-Chef Mark Zuckerberg gesagt, was er von Apples Vision Pro hält. Viel Positiv… https://t.co/J0fbKDzYyE vor 2 Tagen Ingo Sander Mark Zuckerberg über Apples Vision Pro: „Nicht die Zukunft, die ich will“ https://t.co/yL0fkHwXct vor 2 Tagen t3n Magazin Mark Zuckerberg zieht vor seinen Mitarbeiter:innen über Apples Vision Pro her. https://t.co/Rpga8B3jPC vor 2 Tagen Jakob Steinschaden ⚡️ Vision Pro: Mark Zuckerberg zieht über Apples 3.500-Dollar-Brille her: https://t.co/cKbdQXj9Qd vor 2 Tagen