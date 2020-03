Schwerpunkt in New York: Trump riegelt Corona-Hotspots nicht ab - mehr als 2400 Tote Washington/New York (dpa) - Trotz der sich zuspitzenden Coronavirus-Krise in den USA hat Präsident Donald Trump vorerst auf eine weitreichende Abriegelung von...

Trump verweigert Hilfe - Corona-Katastrophe in New York: „Die Welt, wie wir sie kennen, ist verloren“ Die USA haben mittlerweile China überholt und sind das am stärksten von Corona betroffene Land weltweit. Vor allem der US-Bundesstaat und die gleichnamige...

