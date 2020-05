Italien und das Rätselraten über den Begriff "Angehörige"

Nach wochenlanger Ausgangssperre geht Italien einen Schritt in Richtung Normalität. Doch so einfach will sich die nicht einstellen bei den Menschen. Ähnlich...

Unternehmen: Kam doch anders Gewinnwarnung ist ein irreführender Begriff: In Wirklichkeit warnen die Unternehmen, dass sie die Ziele nicht mehr erreichen können. Und das haben in den...

sueddeutsche.de vor 21 Stunden - Wirtschaft