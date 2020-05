09.05.2020 ( vor 3 Stunden )



Nur etwa ein Drittel der 15-Jährigen konnten in einer Studie die "einzig zugelassene Partei zur Zeit des Nationalsozialismus " entweder in der Langform oder in der Abkürzung richtig benennen.