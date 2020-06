Elnur Huseynov Nordkorea bekundet "Verzweiflung" über Beziehungen zu den USA https://t.co/srn61C0gyL vor 5 Minuten gordana Keine Sorgen von Euch will Niemand was! Russland ist das "Gelobte Land!" Viel freie Fläche, viel Edelmetalle Vorkom… https://t.co/bzvR9uzJb3 vor 1 Stunde Huru #Nordkorea bekundet "Verzweiflung" über Beziehungen zu den USA https://t.co/cMf4FxJPYP vor 2 Stunden Dieter Scholz Nordkorea "verzweifelt" über US-Beziehungen https://t.co/oyZL02l9e8 vor 2 Stunden Helmut Schimpfke . Pjöngjang: Nordkorea bekundet "Verzweiflung" über Beziehungen zu den USA https://t.co/hxXdbbXJf5 via @derspiegel… https://t.co/doPUekgMhJ vor 3 Stunden Heinz Volker Neu Nordkorea "verzweifelt" über Beziehungen zu den USA https://t.co/uTpEzEenxF vor 3 Stunden