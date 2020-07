Friedrich Newel Serbien - die neue #Ukraine. Massive Proteste in vielen serbischen gegen den Moskau-freundlichen Präsidenten Vucic… https://t.co/kkDEDtNUAg vor 1 Tag Frau Birgit RT @volkerpabst: #Serbien: Am Dienstag demonstrierten Tausende gegen eine neue Ausgangssperre. Der Frust über Präsident #Vucic steigt. Die… vor 2 Tagen Mila Serbien: In #Belgrad gab es gewaltsame Proteste gegen neue Ausgangsbeschränkungen und gg Präsident #Vucic. Der Vor… https://t.co/Fjwb7RQFbt vor 2 Tagen Sabsemo RT @volkerpabst: #Serbien: Am Dienstag demonstrierten Tausende gegen eine neue Ausgangssperre. Der Frust über Präsident #Vucic steigt. Die… vor 2 Tagen nives nina pjanić RT @RedaktionZack: Nachdem der serbische Premierminister Alexandar Vucic gestern Abend neue Ausgangssperren angekündigt hatte, zogen Demons… vor 2 Tagen Dragana RT @volkerpabst: #Serbien: Am Dienstag demonstrierten Tausende gegen eine neue Ausgangssperre. Der Frust über Präsident #Vucic steigt. Die… vor 2 Tagen