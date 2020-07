15.07.2020 ( vor 3 Stunden )



Eine weitere Kärtner Stadt verhängt eine Maskenpflicht zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus: In der Wolfsberger Innenstadt muss künftig am Wochenende Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Eine weitere Kärtner Stadt verhängt eine Maskenpflicht zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus: In der Wolfsberger Innenstadt muss künftig am Wochenende Mund-Nasen-Schutz getragen werden. 👓 Vollständige Meldung