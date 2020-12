01.12.2020 ( vor 2 Stunden )



Der britische Kulturminister Oliver Dowden will, dass die Netflix-Erfolgsserie "The Crown" mit einem Warnhinweis versehen wird. Damit soll klargemacht werden, dass es sich um Fiktion handelt.