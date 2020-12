HaleReeni RT @sternde: Frankreichs Premier Macron ist an Corona erkrankt. Jetzt meldete er sich per Video: https://t.co/iwTPnwsOcV vor 1 Tag NikFlav RT @sternde: Frankreichs Premier Macron ist an Corona erkrankt. Jetzt meldete er sich per Video: https://t.co/iwTPnwsOcV vor 2 Tagen stern_wissen RT @sternde: Frankreichs Premier Macron ist an Corona erkrankt. Jetzt meldete er sich per Video: https://t.co/iwTPnwsOcV vor 2 Tagen stern.de Sport RT @sternde: Frankreichs Premier Macron ist an Corona erkrankt. Jetzt meldete er sich per Video: https://t.co/iwTPnwsOcV vor 2 Tagen stern_sofa RT @sternde: Frankreichs Premier Macron ist an Corona erkrankt. Jetzt meldete er sich per Video: https://t.co/iwTPnwsOcV vor 2 Tagen stern_ratgeber RT @sternde: Frankreichs Premier Macron ist an Corona erkrankt. Jetzt meldete er sich per Video: https://t.co/iwTPnwsOcV vor 2 Tagen