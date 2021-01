02.01.2021 ( vor 1 Stunde )



Der Skiweltcup will nach dem Erdbeben in Kroatien Freude nach Zagreb bringen, auch wird für Opfer gespendet. Mikaela Shiffrin könnte am Sonntag zum 100. Mal auf ein Weltcup-Podest kurven.