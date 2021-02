02.02.2021 ( vor 5 Tagen )



Die Regierungskrise in Italien geht in die nächste Runde. Die Fünf-Sterne-Bewegung gibt die Schuld dafür Ex-Premier Renzi und dessen Partei: "Italia Viva hat Verhandlungen boykottiert." Die Regierungskrise in Italien geht in die nächste Runde. Die Fünf-Sterne-Bewegung gibt die Schuld dafür Ex-Premier Renzi und dessen Partei: "Italia Viva hat Verhandlungen boykottiert." 👓 Vollständige Meldung