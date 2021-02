Mediengesetz: Facebook sperrt Nachrichten in Australien Internetkonzerne sollen an Verlage zahlen, wenn sie deren Inhalte verbreiten - das sieht ein neues Gesetz in Australien vor. Facebook hat daraufhin...

tagesschau.de vor 5 Tagen - Top





Facebook blockiert Medieninhalte in Australien Australien will, dass Facebook, Google und Co. künftig örtliche Medien bezahlen, wenn sie deren Inhalte verbreiten. Die Konzerne halten das für nicht...

Augsburger Allgemeine vor 5 Tagen - Netzwelt