25.02.2021 ( vor 5 Tagen )



Der Druck vom Balkan ist sehr, sehr groß, sagt der Chef der Schleppereibekämpfung zur aktuellen Asylstatistik. Während im Rest Europas die Anträge sinken, steigen sie in Österreich - auch weil die Balkanroute wieder an Bedeutung gewinnt. Der Druck vom Balkan ist sehr, sehr groß, sagt der Chef der Schleppereibekämpfung zur aktuellen Asylstatistik. Während im Rest Europas die Anträge sinken, steigen sie in Österreich - auch weil die Balkanroute wieder an Bedeutung gewinnt. 👓 Vollständige Meldung