Halbe Million Corona-Tote in USA: Biden: Werden uns an jeden erinnern, den wir verloren haben In den USA sind mittlerweile mehr als eine halbe Million Menschen der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen - und damit mehr als im Ersten und Zweiten Weltkrieg und...

n-tv.de vor 6 Tagen - Welt





Pandemie: Mehr als 500.000 Corona-Tote in den USA – Top-Immunologe Fauci warnt vor Nachlässigkeit Vor fast genau einem Jahr gab es die ersten Corona-Todesfälle in den USA. Mittlerweile haben mehr als 500.000 Menschen in Zusammenhang mit dem Virus ihr Leben...

wiwo.de vor 6 Tagen - Politik