Bei GREEN IT wird Arbeitgeberattraktivität großgeschrieben / Sigmar Gabriel zeichnet den IT-Dienstleister mit den Arbeitgebersiegeln "Top Job", "Tob Job IT" und "Top Job NRW" aus. Green IT Das Systemhaus: Dortmund (ots) - Ein Video zur Auszeichnung finden Sie hier: https://youtu.be/fV9Q2bWZdmc Sigmar Gabriel zeichnet GREEN IT Das...

Presseportal vor 4 Tagen - Pressemitteilungen





Röslers Dilemma: Ein Engpass im Angriff Nach dem hart erkämpften 3:2 gegen Hannover bemüht sich Fortuna Düsseldorf, mit den Spitzenteams der 2. Liga Schritt zu halten. Ausgerechnet beim stärksten...

kicker vor 5 Tagen - Sport