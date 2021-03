News Deutschland ÖVP fordert Suspendierung von Spitzenbeamten im Gesundheitsministerium: Die Verhandlungen über die Verteilung der.. https://t.co/k2ctzfWFWe vor 3 Sekunden Franz Zapflhuber RT @modnr1970: Kurz fordert Suspendierung eines ÖVP Spitzenbeamten wegen Unfähigkeit? Ist das der Beginn der Selbstauflösung? vor 6 Minuten Max Kothbauer ÖVP fordert Suspendierung von Spitzenbeamten im Gesundheitsministerium https://t.co/tlZvHM8cJS via @DiePressecom vor 1 Stunde Mod Nr Kurz fordert Suspendierung eines ÖVP Spitzenbeamten wegen Unfähigkeit? Ist das der Beginn der Selbstauflösung? vor 1 Stunde Mr. Q #ÖVP fordert Suspendierung von Spitzenbeamten im Gesundheitsministerium #COVID19at via @DiePressecom /… https://t.co/3StfLILGtz vor 1 Stunde SerbInnen gegen Rechts Nachdem Ines Stilling, GS des grün geführten Gesundheitsministeriums, der Kritik am Samstag widersprochen hatte, fo… https://t.co/5sxizCtgIE vor 3 Stunden