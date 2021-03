AstraZeneca: 29 Millionen Dosen Impfstoff nahe Rom entdeckt

Amadeus #allefür1komma5 Ich würde so gerne nur einmal den Blick der EU Inspektor*innen sehen, die ein Lagerhaus aufschließen und darin 30 M… https://t.co/HR45vcFLM9 vor 46 Sekunden Netti19/28 RT @mala_ad_: #AstraZeneca hat 29Mill Impfdosen in Italien heimlich gebunkert https://t.co/s1r6XioiWS vor 4 Minuten Anna Gramm 😷 Italien: AstraZeneca-Impfdosen von Behörden in Werk bei Rom gefunden - 29 Millionen Dosen fertiger Impfstoff… https://t.co/alTTdN1M1t vor 8 Minuten Grace Langerton RT @ZDFheute: Die EU-Kommission hat heute den Weg frei gemacht für noch strengere Exportkontrollen für Impfstoffe. Just an dem Tag, an dem… vor 11 Minuten Geschlossen RT @Rudisagmal: Astrazeneca versteckte offenbar riesige Mengen Impfstoff https://t.co/yYO4NVAyDZ via @tonline vor 15 Minuten ADHEssig Nicht dein Ernst? #astrazeneca #Impfstoff https://t.co/yKWUpJkZpZ vor 16 Minuten