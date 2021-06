17.06.2021 ( vor 13 Stunden )



In Amsterdam ist das EM-Fieber noch nicht ausgebrochen. Was der umstrittene Teamchef Frank de Boer und die Sperrstunde damit zu tun haben ein Lokalaugenschein. In Amsterdam ist das EM-Fieber noch nicht ausgebrochen. Was der umstrittene Teamchef Frank de Boer und die Sperrstunde damit zu tun haben ein Lokalaugenschein. 👓 Vollständige Meldung