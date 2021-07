20.07.2021 ( vor 1 Woche )



In einem Bericht zur Rechtstaatlichkeit der EU-Länder bemängelte Brüssel außerdem die fehlende Transparenz bei Politikereinkünften und Parteifinanzen sowie die Praxis der Regierungsinserate in Medien.