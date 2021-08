Nena bei Konzert mit Corona-Auflagen: "Jeder macht, was er will"

Konzert: Nena jubelt erneut über Verstöße gegen Corona-Regeln Bei einem Konzert erregte Nena erneut mit Aussagen Aufsehen. Es gefiel der Sängerin, dass ihr Publikum die Corona-Regeln missachtete.

abendblatt.de vor 1 Stunde





Focus Online vor 6 Stunden





Leute: Nena bei Konzert auf Rügen: "Jeder macht, was er will." Bergen/Rügen (dpa) – Popsängerin Nena hat bei einem Konzert auf der Insel Rügen die Corona-Hygieneauflagen thematisiert. "Sagt mal Leute, hab ich...

abendblatt.de vor 7 Stunden



t-online.de vor 12 Stunden





Coronavirus: Nena bei Konzert auf Rügen: "Jeder macht, was er will." Während eines Konzerts freut Nena sich über das eng tanzende Publikum. Die Popsängerin hat in der Pandemie bereits mehrmals für Diskussionen gesorgt - sie...

abendblatt.de vor 12 Stunden



ORF.at vor 12 Stunden