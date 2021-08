Quelle: DPA - vor 3 Tagen



Maas warnt Taliban vor Errichtung eines Kalifats in 01:23 Berlin, 12.08.21: Außenminister Heiko Maas hat die in Afghanistan vorrückenden Taliban davor gewarnt, ein Kalifat in dem umkämpften Land zu errichten. Dann werde es «keinen Cent» an deutscher Entwicklungshilfe mehr geben, die derzeit bei rund 430 Millionen Euro pro Jahr liege, sagte Maas am...