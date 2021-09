"Bern will die Partnerschaft mit der EU fortsetzen [premium]

Bundestagswahl - Scholz, Laschet, Baerbock: Wen will die EU? Wird dem neuen Kanzler Europa leicht von der Hand gehen? In Paris, Warschau und Brüssel wird in die Glaskugel geschaut. Bernd Riegert mit Einschätzungen.

Focus Online vor 8 Stunden - Politik





Kommentar zum Einkaufstourismus: Unter der Eindämmung leiden die Schwächsten Das Parlament will den Einkaufstourismus mit der Abschaffung der 300-Franken-Freigrenze drosseln. Was Detailhändler begrüssen, könnte Geringverdiener in die...

Basler Zeitung vor 15 Stunden - Top