04.11.2021 ( vor 4 Stunden )



Bis Ende November gelten in Wien striktere Maßnahmen als in den anderen Bundesländern - sie könnten noch strenger werden. Bis Ende November gelten in Wien striktere Maßnahmen als in den anderen Bundesländern - sie könnten noch strenger werden. Oberösterreich spekuliert angeblich mit einer Impflotterie 👓 Vollständige Meldung