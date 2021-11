Seit März war sie in Südafrika. Aus gesundheitlichen Gründen, wie es hieß. Das nährte Gerüchte aller Art. Jetzt ist die Frau von Fürst Albert wieder...

Wegen einer Infektion verbrachte Fürstin Charlène von Monaco mehrere Monate in Südafrika. Nun ist die 43-Jährige nach Hause gereist.

Charlène von Monaco ist nach Hause gekommen. Nach Monaten der Abwesenheit kann sie ihre Familie endlich wieder in die Arme schließen. Ein Foto dazu wurde vom...

Adel: Fürstin Charlène nach Monaco zurückgekehrt Die Frau von FFürst Albert II. ist nach monatelangem Aufenthalt in Südafrika wieder zu Hause bei ihrer Familie in Europa. Das war so nicht geplant.

