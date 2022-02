Mixed-Team-Wettbewerb: "Wachgerüttelt" vor Olympia: DSV-Team springt auf Rang vier Vor dem Abflug nach Peking steht für die deutschen Skispringerinnen und Skispringer noch ein volles Weltcup-Wochenende an. Im Mixed, zum ersten Mal auch bei...

abendblatt.de vor 1 Woche - Top





Weltcup in Willingen - Liveticker: Deutsche Skispringer greifen im Mixed auf Großschanze an Für die deutschen Skispringer steht die Generalprobe vor den Olympischen Spielen an. Der Weltcup in Willingen startet mit dem Teamspringen im Mixed. Wie...

Focus Online vor 1 Woche - Sport