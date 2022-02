Fast zehn Jahre schon engagiert sich die Bundeswehr in Mali. Die Effektivität war von Anfang an fraglich. Nun stellt die Bundesregierung endlich das Ende des...

Bleiben oder gehen?: Bundeswehr-Einsatz in Mali am Scheideweg Frankreich entscheidet in Kürze über seine Truppen im westafrikanischen Mali. Während Paris in dem Land zunehmend in die Rolle des "Bösewichts" gerät,...

