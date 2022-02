SN aktuell EU-Außenminister beraten über Ukraine-Konflikt https://t.co/lxHszSxWrP https://t.co/4xb1e0L8h1 vor 2 Stunden Politikfragen Schallenberg: Die Zeichen stehen auf Sturm: Die Außenminister der #EU-Staaten beraten am Montag in Brüssel über die… https://t.co/HiIXyioDIo vor 8 Stunden 🔴Elke Martin RT @MDRAktuell: Außenminister der USA und Russland wollen erneut über Ukraine-Krise beraten. Laut US-Außenministerium hat Russland das Gesp… vor 3 Tagen MDR AKTUELL Außenminister der USA und Russland wollen erneut über Ukraine-Krise beraten. Laut US-Außenministerium hat Russland… https://t.co/KZDt8uPZYW vor 3 Tagen Franz Krause RT @FAZ_Politik: Die Telefon-Diplomatie geht in die nächste Runde. Auch will sich nächste Woche der amerikanische Außenminister Blinken mit… vor 3 Tagen FAZ Topthemen Die Telefon-Diplomatie geht in die nächste Runde. Auch will sich nächste Woche der amerikanische Außenminister Blin… https://t.co/RKPgpwvuOj vor 3 Tagen