Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 2 Stunden



Was will Putin? Nukleare Abschreckung und Gespräche mit der Ukraine 01:00 Russlands Präsident hat die nuklearen Abschreckungskräfte seines Landes in Alarmbereitschaft versetzt - und eine Delegation zu Gesprächen mit der Ukraine nach Belarus geschickt.