Der Motzmichel sagt: #StandWithUkraine  RT @WienerZeitung: Die ersten Tankstellen in Österreich mit Diesel-und Benzinpreis über zwei Euro pro Liter. Und keine Entspannung in Sicht… vor 3 Stunden Wiener Zeitung Die ersten Tankstellen in Österreich mit Diesel-und Benzinpreis über zwei Euro pro Liter. Und keine Entspannung in… https://t.co/1rMJEoUTXP vor 3 Stunden Bernd Rossdeutscher RT @JungereCato: shared via upday https://t.co/bFZzAhP2qN 2€ sind noch lange nicht das Ende der Fahnenstange! vor 3 Stunden Die Presse Die Zwei-Euro-Grenze pro Liter an der Tankstelle ist überschritten. Auch der sonst günstigere Diesel ist an den Zap… https://t.co/A44QKTXSBJ vor 3 Stunden M.P.Cato der Jüngere shared via upday https://t.co/bFZzAhP2qN 2€ sind noch lange nicht das Ende der Fahnenstange! vor 3 Stunden Gnutiez https://t.co/R3guUO6tMG derStandardat hat eine Headline geändert. Erste Tankstellen in Österreich verlangen über… https://t.co/GKbYooNqny vor 4 Stunden