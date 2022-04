Die Presse Die Vollmitgliedschaft der Ukraine in der EU müsse nicht der einzige Weg sein. Mit dieser Aussage zog Außenminister… https://t.co/u5hg7fsyMt vor 36 Minuten OÖNachrichten Außenminister Alexander Schallenberg zeigt sich "verwundert" über "das breite Echo", das durch seine Aussagen über… https://t.co/K4IgPtGaTG vor 2 Stunden Adrian Hinterreither RT @skaltenbrunner: Schallenberg "verwundert" über Kritik. https://t.co/jLloSxRJsc via @puls24news vor 3 Stunden Stefan Kaltenbrunner Schallenberg "verwundert" über Kritik. https://t.co/jLloSxRJsc via @puls24news vor 3 Stunden Gnutiez https://t.co/Y04IGMH5bY DiePressecom hat eine Headline geändert. Schallenberg "verwundert" über Kritik: "Habe nic… https://t.co/jXuD0XxLSr vor 4 Stunden