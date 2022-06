Ob mit „Game Over“, „Anfang vom Ende“ oder „verheerend“ – die Oppositionsparteien haben mit Häme und scharfer Kritik auf die am Freitag vom...

Kanzler Karl Nehammer war bei der estnischen Regierungschefin Kaja Kallas zu Gast. Soll man auch mit Putin reden? Auch in dieser Frage waren sich Nehammer und...

Klimaaktivisten an Kanzler: Bringen Sie Mut auf, sprechen Sie mit uns" In einem Offenen Brief kritisieren Fridays for future Bundeskanzler Karl Nehammer. Sie fordern einen persönlichen Austausch.

DiePresse.com vor 11 Stunden - Oesterreich