Der Wien Energie fehlen die Milliarden: Was ist da los?

Anna Wallner Licht ins Dunkel des Wien Energie-Chaos, mit @dafreudenthaler und Jakob Zirm. Tune in: https://t.co/eKQqrD7p3H vor 59 Minuten Timo GERERSDORFER Ein rotes Desaster in Michael Ludwigs Reich: Wien Energie fehlen sechs Milliarden Euro #Zib2 https://t.co/jx7e1ZP79t vor 11 Stunden Ralf RT @GeraldGrosz: Unfassbar! Das Land fährt an die Wand. Die Parteien ruinieren unsere gesamte Infrastruktur! https://t.co/cqMR9ZziGo vor 12 Stunden Metablubba RT @TrendingTopicsA: Milliarden-Rettungsschirm notwendig: Wien Energie wegen explodierende Strompreise in „finanzieller Notlage“: https://t… vor 12 Stunden ger_bri1208 🇦🇹 RT @CarinaR44012129: Kannst man sich nicht ausdenken. Die Steuerzahler dürfen also ein Energieunternehmen retten. Langsam aber sicher wird… vor 12 Stunden Torty Wien Energie: Sechs Milliarden Euro fehlen dem Energieversorger #wienenergie https://t.co/E22LlBnnCc vor 13 Stunden