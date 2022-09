Rechtsnationalistin Giorgia Meloni gewinnt Wahl in Italien [premium]

Wahlen in Italien: Alles hängt an ihm Giorgia Meloni hat die Wahl in Italien gewonnen. Ob sie auch die Regierung bildet, hängt an Präsident Sergio Mattarella. Und der hat schon einmal hart...

ZEIT Online vor 10 Minuten - Top Spiegel •ORF.at Auch berichtet bei • n-tv.de