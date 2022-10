„Ihr werdet als Freiwillige gelten“: Mobilisierung nun auch in besetzten Gebieten Nach der Ankündigung einer Teilmobilisierung in Russland laufen die Bewohner der vorübergehend besetzten Gebiete der Ukraine Gefahr, an die Front geschickt zu...

Tagesspiegel vor 4 Tagen - Deutschland





Folgen des Ukraine-Krieges: Von der Leyen schlägt neues Sanktionspaket samt Ölpreisdeckel vor Die EU-Kommission hat einen Vorschlag für ein weiteres Paket mit Strafmassnahmen gegen Russland vorgelegt. Nun müssen die EU-Staaten darüber entscheiden.

Basler Zeitung vor 6 Tagen - Wirtschaft Auch berichtet bei • Tagesspiegel