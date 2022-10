04.10.2022 ( vor 12 Stunden )



Milliardär Musk will Twitter doch kaufen, bestätigt er in der Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht. Insidern zufolge will er am Preis von 54,20 US-Dollar je Aktie aus seiner ursprünglichen Offerte festhalten. Die Twitter-Aktie legte zu - bevor der Handel ausgesetzt wurde. 👓 Vollständige Meldung