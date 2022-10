Quiz zur Frankfurter Buchmesse: Testen Sie Ihr Literatur-Wissen In welcher Stadt wurde Heinrich Böll geboren? Und wie viele Verse hat ein Sonett? Ist Ihr Wissen zu Literatur auf dem neuesten Stand? Testen Sie es hier.

Spiegel vor 2 Tagen - Kultur





Oft falsch verstanden: Was die Symbole auf Ihrer Heizung wirklich bedeuten In der kalten Jahreszeit muss sich jeder Haushalt wieder mit dem Thema Heizen beschäftigen. Viele Heizregler sind mit den Zahlen 0 bis 5 beschriftet. Was hinter...

CHIP Online vor 5 Tagen - Computer