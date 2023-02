News Deutschland Neffe von Michael Jackson soll King of Pop in neuem Biopic spielen: Ein neues Biopic soll das Leben von Michael.. https://t.co/oYLw29yMK2 vor 14 Minuten Bild der Frau Ein Darsteller für das neue Biopic "Michael" über Superstar Michael Jackson ist gefunden. Kein Geringerer als sein… https://t.co/E1mP84PTNH vor 6 Stunden Musikexpress Biopic „Michael“: Michael Jacksons Neffe Jaafar Jackson soll den King of Pop verkörpern https://t.co/JzS1CnYTtP vor 1 Tag Martin Döringer ☮ RT @brigitteonline: Für das Biopic über Michael Jackson wurde ein Darsteller gefunden. Sein Neffe Jaafar Jackson soll in die Rolle des "Kin… vor 1 Tag BRIGITTE Für das Biopic über Michael Jackson wurde ein Darsteller gefunden. Sein Neffe Jaafar Jackson soll in die Rolle des… https://t.co/r5M8TZEsau vor 1 Tag Gala Für das Biopic über Michael Jackson wurde ein Darsteller gefunden. Sein Neffe Jaafar Jackson soll in die Rolle des… https://t.co/kVMfscF1Gt vor 1 Tag