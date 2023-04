In Brandenburg ist die Zahl der Arbeitslosen im März gesunken. 80 138 Menschen waren im Bundesland zuletzt arbeitslos gemeldet, wie die zuständige...

Arbeitsmarkt: Arbeitsagentur veröffentlicht neuen Monatsbericht Die Agentur für Arbeit informiert am Freitag über die aktuelle Entwicklung am Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein. Experten gehen davon aus, dass die Zahl der...

abendblatt.de vor 4 Tagen - Top