Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 1 Woche



Osternachtsmesse: Papst prangert "eisige Winde des Krieges" an 00:35 Im #Petersdom in #Rom hat #PapstFranziskus seine Osternachtsmesse abgehalten. In der Heiligen Nacht vor dem Ostersonntag feiern Christen die Auferstehung Jesu Christi nach dessen Tod am Kreuz.