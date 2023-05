Stundenlang hat die serbische Polizei in der Nacht nach einem 21-Jährigen gefahndet. Er soll in einem Dorf auf eine Menschengruppe gefeuert haben. Inzwischen...

In einem US-Krankenhaus fallen Schüsse, es folgt eine aufsehenerregende Flucht: Der Verbrecher hält die Polizei über Stunden in Atem. Als er festgenommen...

In einem US-Krankenhaus fallen Schüsse, es folgt eine aufsehenerregende Flucht: Der Verbrecher hält die Polizei über Stunden in Atem. Als er festgenommen...

Eine Tote, drei Schwerverletzte: Mann schießt in Wartezimmer um sich Die Polizei in Atlanta fahndet mit Hochdruck nach einem 24-Jährigen. Der Mann hat in einer Klinik eine Frau erschossen. Drei weitere schweben in Lebensgefahr....

n-tv.de vor 3 Tagen - Welt