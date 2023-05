17.05.2023 ( vor 1 Woche )



Nach russischen Angaben kehren die Mitarbeiter in das besetzte AKW zurück und nehmen ihre Arbeit wieder auf. Die Ukraine will in den vergangenen 24 Stunden 610 feindliche Soldaten getötet haben - damit habe Russland in diesem Krieg mehr als 200.000 Soldaten verloren, heißt es aus Kiew. 👓 Vollständige Meldung