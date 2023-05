LordHeskethFortescue RT @Wahlen_AT: Pamela Rendi-Wagner hat angekündigt, dass Sie beim SPÖ-Parteitag am 03. Juni nicht kandidieren wird. https://t.co/bl0LTtk75W vor 3 Minuten Kleine Zeitung Babler tritt nun am Parteitag gegen Hans Peter Doskozil an. Fix ist, dass Rendi-Wagner weder bei einer Stichwahl no… https://t.co/N6sSLbzyzH vor 41 Minuten Ö1 Journale Nun endet die phasenweise stürmische Zeit von Rendi-Wagner an der Spitze der SPÖ. Sie wird beim Parteitag am 3. Jun… https://t.co/m7mSOMgEjN vor 6 Stunden Stefan Kaltenbrunner Man wird ihr innerhalb der SPÖ vielleicht noch eine halbe Träne nachweinen, sollte sich bis zum Parteitag keine Lös… https://t.co/okoolXqSCs vor 7 Stunden Österreich Wählt Pamela Rendi-Wagner hat angekündigt, dass Sie beim SPÖ-Parteitag am 03. Juni nicht kandidieren wird. https://t.co/bl0LTtk75W vor 7 Stunden Stephan Frank RT @mathiasmoe: Rendi-Wagner kündigt Rücktritt an - sie wird beim Parteitag nicht kandidieren. #spoe https://t.co/wJS0cM0La9 https://t.co/q… vor 8 Stunden