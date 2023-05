k.at Im Tauziehen um Strukturreformen im Gesundheitsbereich macht Nehammer schon vor Abschluss der Finanzausgleichsverha… https://t.co/X42LJiLLEo vor 15 Stunden Elisabeth Kliesspies RT @skaltenbrunner: Nehammer will 100 neue Kassenarztstellen noch heuer https://t.co/CutWxP7hnR vor 18 Stunden helira RT @skaltenbrunner: Nehammer will 100 neue Kassenarztstellen noch heuer https://t.co/CutWxP7hnR vor 20 Stunden christa schloegl RT @skaltenbrunner: Nehammer will 100 neue Kassenarztstellen noch heuer https://t.co/CutWxP7hnR vor 1 Tag Gabriele Beierl RT @skaltenbrunner: Nehammer will 100 neue Kassenarztstellen noch heuer https://t.co/CutWxP7hnR vor 1 Tag vanlo RT @skaltenbrunner: Nehammer will 100 neue Kassenarztstellen noch heuer https://t.co/CutWxP7hnR vor 1 Tag