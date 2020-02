20.02.2020 ( vor 1 Woche )



Der Krankenhausbetreiber Ameos und die Gewerkschaft Verdi treffen sich am heute (14.00 Uhr) in Aschersleben, um über die künftige Bezahlung der Ameos-Angestellten in Sachsen-Anhalt zu sprechen. Verdi fordert seit Monaten einen Tarifvertrag und hatte Ende Januar zu einem Streik aufgerufen. Ameos lehn Der Krankenhausbetreiber Ameos und die Gewerkschaft Verdi treffen sich am heute (14.00 Uhr) in Aschersleben, um über die künftige Bezahlung der Ameos-Angestellten in Sachsen-Anhalt zu sprechen. Verdi fordert seit Monaten einen Tarifvertrag und hatte Ende Januar zu einem Streik aufgerufen. Ameos lehn 👓 Vollständige Meldung