24.02.2020 ( vor 13 Stunden )



In den Pressestimmen zur Wahl in Hamburg bekommt Peter Tschentscher Lob: Er habe das richtige Rezept für den Erfolg der SPD gefunden. In den Pressestimmen zur Wahl in Hamburg bekommt Peter Tschentscher Lob: Er habe das richtige Rezept für den Erfolg der SPD gefunden. 👓 Vollständige Meldung