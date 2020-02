24.02.2020 ( vor 2 Stunden )

Die CDU will auf einem Sonderparteitag am 25. April oder am 9. Mai ihre neuen Vorsitzenden wählen . Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen. Die CDU will ihren neuen Vorsitzenden voraussichtlich auf einem Sonderparteitag am 25. April oder am 9. Mai in Berlin wählen. Endgültig stehe